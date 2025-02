Η Μπέρνλι ανακοίωσε την απόκτηση του Μάρκους Έντουαρντς από την Σπόρτινγκ Λισαβώνας με την μορφή δανεισμού.

Επισημοποιήθηκε η συμφωνία μεταξύ της Μπέρνλι και της Σπόρτινγκ Λισαβώνας για τον Μάρκους Έντουαρντς. Οι «Κλάρετς» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 26χρονου Άγγλου εξτρέμ, ο οποίος βρέθηκε και στο στόχαστρο του Ολυμπιακού την μεταγραφική αυτή περίοδο.

Το αγγλικό κλαμπ θα κληθεί να πληρώσει 1 εκατ. ευρώ ως ενοίκιο στην πορτογαλική ομάδα ενώ στην συμφωνία θα υπάρχει και οψιόν αγοράς, η οποία θα φτάνει τα 12 εκατ. ευρώ. Τα «λιοντάρια» της Λισαβώνας φρόντισαν σε περίπτωση πώλησης να διατηρήσουν και ποσοστό μεταπώλησης 10%.

Η ανακοίνωση της Μπέρνλι:

We are delighted to confirm the signing of forward Marcus Edwards from Sporting CP on loan until the end of the season 🤝



Welcome to Burnley, Marcus 🟣🔵