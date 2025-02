Και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε το deal ύψους 25 εκατομμυρίων της Μπράιτον για τον Στέφανο Τζίμα, τονίζοντας πως ο Έλληνας επιθετικός έχει ήδη περάσει ιατρικά και υπογράψει στους Γλάρους.

Παίκτης της Μπράιτον μπορεί να θεωρείται ο Στέφανος Τζίμας, μετά τον... χορό μεταγραφολογίας γύρω από το όνομά του. Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που ήθελαν τους Γλάρους να έχουν «αγκαλιάσει» τον επιθετικό του ΠΑΟΚ, σε ένα τεράστιο deal αξίας 25 εκατομμυρίων ευρώ.

🚨⚪️🔵 Stefanos Tzimas to Brighton, here we go! Medical done and contract already signed.



Fee over £22m plus add-ons. Tzimas will stay at Nürnberg until June on loan, top signing for future.



Nürnberg director Olaf Rebbe signed him on initial cheap loan… now sold for over £22m. pic.twitter.com/jpxq5pLK2e