Μπορεί ο Έρλινγκ Χάαλαντ να έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι από το «Έμιρεϊτς», ο πατέρας του όμως δεν έχασε στιγμή να ειρωνευτεί την Άρσεναλ παρά τη μεγάλη της νίκη επί της Σίτι.

Η Άρσεναλ μετέτρεψε την Μάντσεστερ Σίτι σε... σάκο του μποξ στο «Έμιρεϊτς», συντρίβοντάς την στο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Premier League.

Το γκολ του Χάαλαντ στο 55' ισοφάρισε προσωρινά το σκορ της αναμέτρησης, ωστόσο οι Gunners «αφηνίασαν» και σκόραραν τέσσερις φορές για το τελικό 5-1 που έφερε... παροξυσμό στις τάξεις της ομάδας και των οπαδών της. Άλλωστε, οι δυο τους είχαν ανοιχτούς λογαριασμούς από τον πρώτο γύρο και το χιτσκοκικό 2-2 στο «Έτιχαντ».

Ο Χάαλαντ είχε πρωταγωνιστήσει τότε με το «stay humble» μετά το φινάλε του ματς και σήμερα (2/2) ήταν για ακόμη μία φορά στο... προσκήνιο, αφού τόσο οι παίκτες όσο και οι οπαδοί στο «Έμιρεϊτς» τον είχαν στην μπούκα.

I just pray it all kicks off at full-time.



I'm wanting Arteta to sprint up to Haaland after the match and shout 'STAY HUMBLE EH'. pic.twitter.com/TgT9d3QcJ6