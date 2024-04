Οι Έρλινγκ Χάαλαντ και Γκάμπριελ Μαγκαλιάες τα είπαν σε έντονο ύφος μετά το τέλος του ντέρμπι ανάμεσα στη Σίτι και την Άρσεναλ με τον Πεπ Γκουαρδιόλα να παρεμβαίνει και να τους χωρίζει πριν ξεφύγει η κατάσταση.

Ισόπαλο και χωρίς σκορ έληξε το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής στην Premier League ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Άρσεναλ στο «Έτιχαντ». Οι «πολίτες» δεν κατάφεραν να «σπάσουν» το τείχος που είχε στήσει η Άρσεναλ μπροστά από την εστία του Ραγιά, με το 0-0 να μένει μέχρι το τελικό σφύριγμα και τους «κανονιέρηδες» να αποχωρούν με περισσότερη ικανοποίηση.

Λίγα δευτερόλεπτα μετά το τελικό σφύριγμα του Τέιλορ, οι κάμερες εντόπισαν τους Έρλινγκ Χάαλαντ και Γκάμπριελ Μαγκαλιάες οι οποίοι μιλούσαν σε πιο έντονο ύφος από ότι συνήθως. Οι δυο τους συζητούσαν σε ανεβασμένους τόνους και χρειάστηκε τελικά η παρέμβαση του Πεπ Γκουαρδιόλα για να ηρεμήσουν.

Μάλιστα, στο... παιχνίδι πήγε να μπει και ο Γκρίλις ωστόσο ο Άγγλος πριν καλά καλά πιάσει κουβέντα με τον Βραζιλιάνο στόπερ, είδε τον Γκουαρδιόλα να τον απωθεί μακριά, με τον Καταλανό να λειτουργεί σε ρόλο «πυροσβέστη»

Pep Guardiola went full ‘nightclub bouncer’ 🚔



Tensions boil at full time between Erling Haaland and Gabriel and the City boss needed to step in to cool it over. pic.twitter.com/SN2fGZBuHW