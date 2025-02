Η βαριά ήττα από την Άρσεναλ συνοδεύτηκε από αρνητικά ρεκόρ για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, σε μια από τις πιο καταστροφικές σεζόν της καριέρας του.

Σε ολόκληρο το φάσμα της καριέρας του έχει συνηθίσει να καταρρίπτει ρεκόρ. Φέτος ωστόσο η ρότα έχει αλλάξει και τα ρεκόρ που σπάει, μάλλον εύχεται να μην τα άγγιζε ποτέ. Από τον Νοέμβριο η Μάντσεστερ Σίτι εκπέμπει σήμα SOS, δείχνει ανήμπορη να ανακτήσει τον καλό της εαυτό και το απέδειξε ξανά στο «Emirates», εκεί όπου η Άρσεναλ τη διέλυσε με το εκκωφαντικό 5-1.

Και μαζί με τη βαριά ήττα ο Γκουαρδιόλα κληρονόμησε κι ένα «κάρο» αρνητικά ρεκόρ που αμαυρώνουν την καριέρα του. Για αρχή, αυτή ήταν η πρώτη φορά σε ολόκληρη την καριέρα του που δέχεται για τέταρτη φορά μέσα σε μια σεζόν 4+ γκολ σε ένα παιχνίδι. Τα αρνητικά ωστόσο δεν σταματούν εκεί.... Ο αριθμός «5» είναι σπάνιο φαινόμενο για τον Καταλανό, μιας και πρόκειται μόλις για τη δεύτερη φορά που δέχεται τόσα σε έναν αγώνα.

Το ρόδι είχε σπάσει πίσω στο 2020 όταν η Μάντσεστερ Σίτι ηττήθηκε με 5-2 από τη Λέστερ, με τον Γκουαρδιόλα πλέον να έχει δεχτεί πέντε γκολ σε ένα έναν αγώνα μόλις για δεύτερη φορά σε 958 αγώνες κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας!

4 - Manchester City have conceded 4+ goals in a game for the fourth time this season, which is now the most in a single campaign in Pep Guardiola's managerial career. Uncharacteristic. pic.twitter.com/0kI3uFWokl