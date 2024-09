Πρωταγωνιστής του επεισοδιακού ματς ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ (22/9,2-2) ήταν ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος σε δύο περιπτώσεις βγήκε εκτός εαυτού και έγινε viral.

Το ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Premier League ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ ήταν για γερά νεύρα, γεμάτο ένταση αλλά και... παράπονα.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχασε την ψυχραιμία του κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τον Νορβηγό σταρ των Citizens να γίνεται viral για τους λάθος λόγους.

Ο 24χρονος είχε beef με τον Γκαμπριέλ σχεδόν σε όλο το ματς, ενώ μετά το γκολ της ισοφάρισης στο 98', ο ίδιος μάζεψε την μπάλα από τα δίχτυα και την πέταξε στο κεφάλι του αμυντικού των Κανονιέρηδων όσο εκείνος είχε την πλάτη του γυρισμένη.

🇳🇴🏃‍♂️ Haaland throwing the ball at Gabriel's head after Stones' equaliser. 🫵 pic.twitter.com/MK6dOwvEmx

Στη συνέχεια και ενώ η ένταση εξακολουθούσε να είναι αυξημένη, ο Χάαλαντ είχε έναν διαπληκτισμό με τον 17χρονο Μάιλς Λιούις Σκέλι, ύστερα από μία «μονομαχία» ανάμεσα στους δύο.

Όταν οι παίκτες του Αρτέτα αλλά και ο ίδιος πήγαν να ζητήσουν τα ρέστα από τον «Βίκινγκ» της Σίτι, εκείνος τού απευθύνθηκε με απαξιωτικό ύφος, λέγοντας χαρακτηρισιτκά: «Εσύ ποιος διάολο είσαι;».

Haaland saying ‘who the fuck are you’ to Myles Lewis-Skelly 🤣🤣🤣

#MCIARS pic.twitter.com/0aRCZvrVm8