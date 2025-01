Η Γουέστ Χαμ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ζουλιέν Λοπετέγκι και έχει ήδη συμφωνήσει στα πάντα με τον Γκρέιαμ Πότερ που θα επιστρέψει στους πάγκους για χάρη της.

Η εποχή του Ζουλιέν Λοπετέγκι στη Γουέστ Χαμ ξεκίνησε με υψηλές φιλοδοξίες αλλά έληξε άδοξα. Παρά την έντονη μεταγραφική τους δραστηριότητα το καλοκαίρι, τα Σφυριά απογοήτευσαν στο πρώτο μισό της σεζόν με την εικόνα και τα αποτελέσματά τους. Με την ομάδα στη 16η θέση της βαθμολογίας της Premier League, η διοίκηση πήρε την απόφαση να απολύσει τον Ισπανό τεχνικό και ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας τους, έχοντας έτοιμα τα πάντα όσον αφορά στον διάδοχό του.

West Ham United can confirm that Head Coach Julen Lopetegui has today left the Club.