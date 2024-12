Η Friedkin Group απέκτησε το 94% των μετοχών της Έβερτον και υπόσχεται να εγκαινιάσει μία νέα εποχή για τα Ζαχαρωτά.

Η Friedkin Group είναι με κάθε επισημότητα ο νέος ιδιοκτήτης της Έβερτον, καθώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης του 94% των μετοχών του συλλόγου. Από τo 2025 η ομάδα θα εισέλθει σε μία νέα εποχή, με τους καινούριους ιδιοκτήτες να υπόσχονται ότι θα διαθέσουν τα απαραίτητα κεφάλαια προκειμένου τα Ζαχαρωτά να σωθούν και να σταματήσουν να δίνουν μάχη για την παραμονή τους στην Premier League κάθε σεζόν.

Η ίδια η ομάδα με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό το ότι πλέον έχει περάσει σε καινούρια χέρια, κάτι το οποίο είχε ήδη γίνει γνωστό μέσω ρεπορτάζ του Sky Sports.

Ο Όμιλος, στον οποίο ανήκει και η Ρόμα από το 2020, ανήκει στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Νταν Φρίντκιν. Είχε ενδιαφερθεί για την αγορά της Έβερτον και το περασμένο καλοκαίρι, όμως απέσυρε το ενδιαφέρον του λόγω ανησυχιών για τα δάνεια που είχε ο σύλλογος από προηγούμενους επενδυτές.

