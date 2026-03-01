Ο Τζόρνταν Πίκφορντ έκανε τον... Ταρζάν με μια μυθική απόκρουση και ανάγκασε συμπαίκτες και αντιπάλους να τραβούν τα μαλλιά τους.

Σε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές συναισθημάτων και σκορ, η Έβερτον κατόρθωσε να φύγει με το διπλό από την έδρα της Νιουκάστλ, επικρατώντας στο φινάλε με 2-3.

Τα «Ζαχαρωτά» αν και προηγήθηκαν με τον Μπράντγουεϊ (19'), είδαν τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στο 32' με τον Ράμσεϊ, όμως ανέκτησαν ξανά το προβάδισμα με τον Μπέτο (34'). Στο 82ο λεπτό ο Μέρφι ισοφάρισε σε 2-2 για τις «Καρακάξες», αλλά ένα λεπτό μετά ο Μπάρι διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Για την ακρίβεια όμως, οι της Έβερτον χρωστούν αυτή τη νίκη στον Τζόρνταν Πίκφορντ και την απίθανη απόκρουση που πραγματοποίησε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Συγκεκριμένα, στο 90'+4', ο Άγγλος πορτιέρε είδε τον Τονάλι να κάνει το βολέ εκτός περιοχής και με μια «τρομακτική» εκτίναξη σχεδόν στο δεξί του παραθυράκι, έδιωξε, με την βοήθεια και του δοκαριού.

Η σπουδαία αυτή επέμβαση προκάλεσε.... χάος, καθώς συμπαίκτες και αντίπαλοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι... έβγαλε ο Πίκφορντ.