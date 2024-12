Ο Όμιλος Friedkin εξασφάλισε την έγκριση της Premier League για να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Έβερτον και το deal θα ανακοινωθεί προσεχώς, όπως αναφέρει το «Sky Sports».

Ο αγοραστής της Έβερτον επιτέλους βρέθηκε! Ο σύλλογος είχε τεθεί προς πώληση εδώ και αρκετούς μήνες από τον νυν ιδιοκτήτη της, Φαρχάντ Μοσίρι, που την έχει αναλάβει από το 2016.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Όμιλος Friedkin ήρθε σε συμφωνία για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Έβερτον (σε ποσοστό 94,1%), εκεί που όλα έδειχναν ότι ο σύλλογος θα έμενα στον Μοσίρι ελλείψει ενδιαφερόμενων αγοραστών. Το μόνο που εκκρεμούσε, ήταν να εγκρίνει την εν λόγω αγορά η Premier League. Σύμφωνα με το «Sky Sports», η έγκριση έγινε και πλέον απομένει η επίσημη ανακοίνωση που θα έρθει μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

