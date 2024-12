Γκουαρδιόλα: «Ο Ρόδρι έπρεπε να κάνει δύο μήνες διακοπές μετά το EURO, δεν θα μπορούσα να αφήσω τη Σίτι»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα εξήγησε γιατί επέλεξε να παραμείνει στη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ ξέσπασε για τον τραυματισμό του Ρόδρι, κατηγορώντας το υπερβολικό πρόγραμμα των παικτών.

Η Μάντσεστερ Σίτι, που μετράει τις... πληγές της, αφού έχει 7 ήττες και μόλις 1 νίκη στα 10 τελευταία παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις, ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι του Μάντσεστερ (15/12), όπου ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα βρεθεί για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τον Αμορίμ στην Premier League.

Ο Καταλανός, στη συνέντευξη Τύπου, εξήγησε γιατί υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τους Citizens, ενώ δεν μάσησε τα λόγια του για τον τραυματισμό του Ρόδρι, κατηγωροντας το βαρυ καλενταρι!

Αναλυτικά, ο 53χρονος τεχνικός δήλωσε για το νέο συμβόλαιο: «Όταν αισθανθώ πως ήρθε η ώρα να αφήσω τη Μάντσεστερ Σίτι, θα φύγω. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Δεν σκέφτομαι πως αν δεν κατακτήσω άλλον έναν τίτλο Premier League ή άλλο Champions League, δεν θα φύγω. Ο τρόπος που παίξαμε και τα αποτελέσματα που φέραμε θα παραμείνουν. Αυτή τη στιγμή, με την κατάσταση όπως είναι, δεν θα μπορούσα να αφήσω τη Σίτι».

Όσον αφορά τον τραυματισμό του Ρόδρι, ο Γκουαρδιόλα εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση του Ισπανού μέσου, επιρρίπτοντας τις ευθύνες στο εξαντλητικό πρόγραμμα των αγώνων:«Ο Ρόδρι έπαιξε 75 ματς πέρυσι! Όταν εγώ έκανα διακοπές, αυτός ήταν στο Euro, τραυματίστηκε με την Ισπανία και επέστρεψε. Τον χρειαζόμουν για τα ματς με την Ίντερ και την Άρσεναλ, παρόλο που δεν ήταν σε τοπ κατάσταση. Δώσε του Ρόδρι 1,5 με 2 μήνες διακοπές μετά από το Euro, όπως στο ΝΒΑ, εκεί που έχουν τρεις και τέσσερις μήνες διακοπές. Τότε θα ήταν τέλειος και θα μπορούσε να παίξει και 80 ματς αν θες. Αλλά δώσε του τρεις μήνες...».

⚠️ Pep Guardiola: “Rodri is injured because he played 75 games last season”.



“Give him one month and a half, two months holiday after the Euros, like in the NBA”.



