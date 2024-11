Έρευνα: Η... μάχη για το καλεντάρι, η αλήθεια για τα παιχνίδια, τα «θέλω» των παικτών και της FIFA

«Ακούσαμε τους ποδοσφαιριστές. Εν όψει της πιο επιβαρυμένης σεζόν των χρονικών, πολλοί θέλησαν να μιλήσουν δημόσια, να διαδώσουν το ίδιο μήνυμα: Αρκετά!». Με αυτά τα λόγια, ο Νταβίντ Τεριέ, Πρόεδρος της FIFPRO Europe, της Ένωσης Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών στην Ευρώπη, δικαιολόγησε την απόφαση της FIFPRO να ενώσει τις δυνάμεις της με τις Ευρωπαϊκές Λίγκες και να κινηθεί νομικά κατά της FIFA.

Πώς όμως οι ποδοσφαιριστές έφτασαν σε αυτή την απόφαση, τι είναι αυτό που ζητάνε και γιατί άνοιξαν «πόλεμο» με τη FIFA;

Ο Τεριέ μιλώντας πρόσφατα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της FIFPRO έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά στην υγεία και την ευημερία των κορυφαίων ποδοσφαιριστών, τονίζοντας πως «το να στοιβάζονται ακόμα περισσότεροι αγώνες σε ένα ήδη γεμάτο καλεντάρι οδηγεί στη συσσώρευση ακραίας ψυχικής και σωματικής πίεσης στους παίκτες των μεγαλύτερων πρωταθλημάτων». Ουσιαστικά, η FIFPRO, που εκπροσωπεί τους ποδοσφαιριστές, εκφράζει τα παράπονα και τον φόβο τους σχετικά με το βεβαρημένο πρόγραμμα που - όπως θα δούμε και παρακάτω - επηρεάζει τους παίκτες της ελίτ. Θεωρεί πως ο ολοένα και αυξανόμενος αριθμός παιχνιδιών όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο την υγεία των πρωταγωνιστών του αθλήματος αλλά καταστρέφει και τα εθνικά πρωταθλήματα.

Όσον αφορά στον λόγο που η FIFPRO επέλεξε να κινηθεί κατά της FIFA, ο Τεριέ εξήγησε πως η συσσώρευση εξουσιών της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας την καθιστά υπεύθυνη για την κατάσταση.

«Η FIFA είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό του διεθνούς προγράμματος. Είναι επίσης η παγκόσμια ρυθμιστική αρχή του ποδοσφαίρου, η μόνη που μπορεί να ορίσει παγκόσμιους κανονισμούς. Επομένως, η FIFA έχει απαράμιλλη δύναμη και επιρροή στο ημερολόγιο και στη θέσπιση κανόνων. Καταχράζεται την ισχύ της και εκμεταλλεύεται το καλεντάρι για τα δικά της εμπορικά συμφέροντα.

Είναι δίκαιο να πούμε ότι και άλλοι διοργανωτές αγώνων προσπάθησαν να επεκτείνουν τα παιχνίδια για τα δικά τους συμφέροντα, αλλά από την άποψη της FIFPRO Ευρώπης, είχαμε μεγαλύτερη προθυμία από την UEFA να συνεργαστεί μαζί μας σε σχέση με τη FIFA», είπε ο Γάλλος. Πράγματι, πρόσφατα, FIFPRO και UEFA έδωσαν τα χέρια, σε μια συμφωνία που θα δει τους παίκτες να εκπροσωπούνται στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας. Κάτι παρόμοιο πάντως δεν φαίνεται πιθανό να συμβεί και με τη FIFA.

