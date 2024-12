Πιθανό είναι το ενδεχόμενο να κινηθεί η Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του Πολ Πογκμπά, όπως αναφέρει η «Independent», με τον Γάλλο να ετοιμάζεται για επιστροφή στη δράση τον Μάρτιο.

Μετά τη λύση της συνεργασίας του με τη Γιουβέντους, ο Πολ Πογκμπά έχει μείνει ελεύθερος και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Πρόσφατα, ο Γάλλος είδε την τετραετή του ποινή του να μειώνεται στους 18 μήνες, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορέσει να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση τον Μάρτιο του 2025.

«Κρότο» προκαλούν στην Αγγλία τα δημοσιεύματα που θέλουν την Μάντσεστερ Σίτι ως πιθανό προορισμό για τον Πογκμπά, καθώς οι Citizens εξετάζουν τις επιλογές τους σε μία δύσκολη, όπως εξελίσσεται, σεζόν κατά την οποία στερούνται τις υπηρεσίες του Ρόδρι.

Μάλιστα, η Σίτι ενδιαφερόταν την περίπτωσή του από την εποχή που ο Γάλλος αγωνιζόταν στην Γιουνάιτεντ (2016-2022). Ωστόσο το ρεπορτάζ της «Independent» τονίζει ότι ο ίδιος δεν έχει ως πρωταρχική επιλογή την επιστροφή του στην Premier League, λόγω και του παρελθόντος του στους Κόκκινους Διαβόλους.

