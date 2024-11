Με ανακοίνωσή της, η Γιουβέντους γνωστοποίησε το οριστικό τέλος στην συνεργασίας της με τον Πολ Πογκμπά, ο οποίος πλέον είναι ελεύθερος.

Τα δημοσιεύματα που πριν μερικές ώρες έκαναν λόγο για «διαζύγιο» μεταξύ Γιουβέντους και Πολ Πογκμπά τελικά επιβεβαιώθηκαν από τον σύλλογο το απόγευμα της Παρασκευής (15/11), καθώς οι Μπιανκονέρι ανακοίνωσαν την από κοινού λύση της συνεργασίας τους με τον 31χρονο Γάλλο.

Το συμβόλαιό του είχε ισχύ μέχρι το 2026 και ο ίδιος επιθυμούσε να κάνει τα πάντα προκειμένου να αγωνιστεί ξανά με τη Γιουβέντους μετά τη μείωση της ποινής του που του επιτρέπει να ξαναπαίξει τον ερχόμενο Μάρτιο. Η επιστροφή στη δράση θα βρει τον Πογκμπά σε νέα ομάδα, αλλά μέχρι αυτή να βρεθεί, ο Γάλλος θα είναι ελεύθερος. Θυμίζουμε ότι από τον Ιανουάριο του 2025 θα μπορεί να προπονείται με την καινούρια του ομάδα.

🚨🚨| OFFICIAL: Paul Pogba is now a FREE agent after mutually agreeing to terminate his contract with Juventus! ✅ pic.twitter.com/lmhIP1Q8da