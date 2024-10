Ο Πολ Πογκμπά είδε την τετραετή ποινή του, λόγω ντόπινγκ, να μειώνεται στους 18 μήνες και πλέον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στο ποδόσφαιρο, μέσα στο 2025.

Στο προσκήνιο έρχεται ξανά ο... ξεχασμένος Πολ Πογκμπά. Ο Γάλλος είχε τιμωρηθεί με τετραετή αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο τον Φεβρουάριο του 2024, αφότου είχε βρεθεί θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ στις αρχές της σεζόν 2023/2024 και όντας παίκτης της Γιουβέντους.

Αναμενόταν να επιστρέψει στη δράση το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο η ποινή του μειώθηκε στους 18 μήνες από το CAS και ο Πογκμπά θα μπορέσει να επιστρέψει στις προπονήσεις της Γιουβέντους τον ερχόμενο Ιανουάριο και στην αγωνιστική δράση τον Μάρτιο.

