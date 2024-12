Με ευγενική χορηγία του Μαρκ Κουκουρέγια, η Τότεναμ πήρε αέρα δύο τερμάτων κόντρα στην Τσέλσι στο 11' και ο Ισπανός μπακ τα... έριξε στα παπούτσια του.

Εφιαλτικό ήταν για την Τσέλσι και τον Μαρκ Κουκουρέγια το πρώτο δεκάλεπτο του ματς κόντρα στην Τότεναμ. Ο Ισπανός αριστερός μπακ γλίστρησε δίχως πίεση στο 5' και ξεκίνησε την αντεπίθεση των Spurs για το 1-0 με τον Σολάνκε και στο 11' γλίστρησε ξανά, πουλώντας την μπάλα σε νευραλγικό σημείο, αμέσως πριν ο Κουλουσέφσκι διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας του, λέγοντας «ευχαριστώ» στα λάθη του Κουκουρέγια!

Ο τελευταίος έδειξε... απαυδισμένος μετά τη δεύτερη τούμπα του και έσπευσε να αλλάξει τα παπούτσια που θεώρησε πως ευθύνονταν για τα δύο γλιστρήματά του.

Cucurella had to change boots after two slips cost Chelsea vs Spurs 😳 pic.twitter.com/7JBdvRkjLc