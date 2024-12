Επιβεβαίωση Μαρινάκη για αγορά κι άλλης ομάδας: «Θα είναι κάτι σημαντικό, κάτι μεγάλο»

Το Skysports δημοσίευσε ένα promo από την αποκλειστική συνέντευξη που εξασφάλισε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, στο οποίο φαίνεται ο ιδιοκτήτης των Ολυμπιακού-Νότιγχαμ-Ρίο Άβε να επιβεβαιώνει την πρόθεση για αγορά βραζιλιάνικης ομάδας.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης παραχώρησε μία αποκλειστική συνέντευξη στο SkySports, όπως έκανε γνωστό το αγγλικό μέσο μέσω του promo βίντεο που ανέβασε. Σ' αυτό ο ίδιος παραδέχεται πως προτίθεται να επεκτείνει το γκρουπ ομάδων που έχει στην κατοχή του, προσθέτοντας δίπλα στον Ολυμπιακό, την Νότιγχαμ Φόρεστ και την Ρίο Άβε ένα τέταρτο κλαμπ από την Βραζιλία και τονίζοντας πως πρόκειται για κάτι σημαντικό και μεγάλο.

Ακόμη αναφέρθηκε στην συνεργασία με τον Εντού, τον πρώην τεχνικό διευθυντή της Άρσεναλ εξηγώντας πως «Θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί του σε ένα παγκόσμιο πρότζεκτ», την αισιοδοξία πως η Φόρεστ μπορεί να γίνει μία ομάδα που θα διεκδικεί πράγματα, αλλά και την κόντρα του με τις αγγλικές ποδοσφαιρικές αρχές τονίζοντα πως δεν μετανιώνει γι' αυτήν.

Δείτε το βίντεο του SkySports:

My exclusive with #nffc owner Evangelos Marinakis airs on Sky Sports on Tuesday. Sneak preview here. His most personal and revealing UK interview ever. pic.twitter.com/GoT5RecPXV