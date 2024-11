Γουέστ Χαμ και Άρσεναλ παρέδωσαν απλόχερα... θέαμα στο Λονδίνο και χάρισαν ένα ιστορικό πρώτο μέρος με επτά τέρματα.

Για 50 λεπτά, δεν σταμάτησαν να... πυροβολούν και πήγαν στο αποδυτήρια με το σκορ στο 5-2 υπέρ των Gunners! Γουέστ Χαμ και Άρσεναλ προσέφεραν ένα «τρελό» πρώτο μέρος επτά συνολικά τερμάτων στο μεταξύ τους ματς για την Premier League και έγραψαν ιστορία.

Για την ακρίβεια, αυτό ήταν μόλις το τέταρτο ματς στα χρονικά της Premier League στο οποίο επιτυγχάνονται επτά τέρματα στο πρώτο ημίχρονο και το πρώτο από το 2012 και το Ρέντινγκ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3-4 τελικό σκορ). Τα δύο προηγούμενα τέτοια ματς ήταν το Μπλάκμπερν - Λιντς το 1997 (3-4 τελικό σκορ) και Μπράντφορντ - Ντέρμπι (4-4 τελικό σκορ).

7 - West Ham v Arsenal is only the fourth Premier League game to see seven goals in the first half alone, after Blackburn v Leeds in September 1997, Bradford v Derby in April 2000, and Reading v Man Utd in December 2012. Crazy. pic.twitter.com/Zji8BguDu6