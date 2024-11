Το ονειρικό ψαλιδάκι του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο, το απίστευτο σόλο... δύο τρίτων του Κούντους αλλά και τα «ποίηματα» από δύο πρώην παίκτες Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ βρίσκονται μεταξύ των υποψηφίων για το γκολ της χρονιάς στα βραβεία της FIFA.

Γνωστές έγιναν οι υποψηφιότητες για το φετινό «Βραβείο Πούσκας», το οποίο απονέμεται ετησίως στο πλαίσιο των βραβείων «The Best» της FIFA για το καλύτερο γκολ της χρονιάς.

Η επιτροπή της FIFA εξέδωσε τα έντεκα υποψήφια γκολ, από κοινού με τις υπόλοιπες κατηγορίες, σε μια λίστα γεμάτη αριστουργήματα για ανελέητο... replay.

Μεταξύ αυτών φιγουράρει το ονειρικό ψαλιδάκι του Αλεχάντρο Γκαρνάτσο στο «Ολντ Τράφορντ» που θύμισε Γουέιν Ρούνεϊ, το αδιανόητο σόλο του Μοχάμεντ Κούντους που διένυσε τα δύο τρίτα του γηπέδου στο Γουέστ Χαμ-Φράιμπουργκ, όπως και το απίθανο τέρμα σχεδόν μισού γηπέδου από τον Φεντερίκο Ντιμάρκο στο Ίντερ-Φροζινόνε και η μαγική ραμπόνα του Τζέιντεν Φίλοτζιν με τη φανέλα της Χαλ.

Υποψήφιοι είναι και δύο άλλοτε παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος: ο Ελληνοαυστραλός Τέρι Αντόνις που αγωνίστηκε σε ΠΑΟΚ και Βέροια με το εντυπωσιακό γκολ από τη σέντρα στο ματς της Μέλμπουρν Σίτι, αλλά και ο Γιασίν Μπενζιά που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό με το ασύλληπτης έμπνευσης τέρμα που σημείωσε με τη φανέλα της εθνικής Αλγερίας.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, άλλωστε, που ο θεσμός συνδέεται έμμεσα με το ελληνικό πρωτάθλημα, αφού στο παρελθόν το βραβείο έχουν κατακτήσει τρεις παίκτες που μετέπειτα αγωνίστηκαν στη χώρα μας: ο Μίροσλαβ Στοχ το 2012, ο Χάμες Ροντρίγκες το 2014 και ο νυν σταρ της ΑΕΚ, Έρικ Λαμέλα το 2021.

Από κει και πέρα, μερικά από τα πιο φημισμένα νικητήρια γκολ αντιστοιχούν στον Κριστιάνο Ρονάλντο (2009), στον Νεϊμάρ (2011), τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς (2013), τον Ολιβιέ Ζιρού (2017) και τον Χέουνγκ-Μιν Σον (2020).

Η απονομή θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 2025 και ο νικητής θα αποφασιστεί σε δύο χρόνους. Πρώτα, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει το αγαπημένο του γκολ στην ιστοσελίδα της FIFA. Σε δεύτερο επίπεδο, μια ειδική επιτροπή θα επιλέξει το καλύτερο από τα τρία που συγκέντρωσαν τις περισσότερους ψήφους του κοινού.

Δείτε αναλυτικά τις υποψηφιότητες και ψηφίστε το δικό σας αγαπημένο γκολ:

Χασάν Αλ Χάιντος (Κατάρ - Κίνα)

WHAT A GOAL THIS IS BY QATAR’S HASSAN AL HAYDOS WOW 🚀 pic.twitter.com/s9BNOPwy61 January 22, 2024

Τέρι Αντόνις (Μέλμπουρν Σίτι - Γουέστερν Σίντνεϊ Γουόντερερς)

IT'S OFFICIAL - TERRY ANTONIS IS A PUSKAS NOMINEE!



Antonis' long-range banger against Western Sydney Wanderers has been nominated for the prestigious award, handed to the greatest goal of the year by FIFA.



The goal, a part of a 7-0 Melbourne City destruction job of the… pic.twitter.com/16U4Lq9I1n — 10 Sport (@10SportAU) November 29, 2024

Γιασίν Μπενζιά (Αλγερία - Νότιος Αφρική)

GOAL OF THE YEAR contender from Algeria's YASSINE BENZIA. Both ridiculous & sublime. 😱



📹 @badis_08 pic.twitter.com/gctVnzqliz — Men in Blazers (@MenInBlazers) March 27, 2024

Βάλτερ Μπου (Λανούς - Τίγκρε)

#AHORA - ¡EL GOLAZO DE WALTER BOU NOMINADO AL PUSKAS EN LOS PREMIOS THE BEST!pic.twitter.com/9uAfsfwXUK November 28, 2024

Μάικλ Τσιρίνος (Ονδούρα - Κόστα Ρίκα)

HONDURAS' MICHAELL CHIRINOS WITH AN ABSOLUTE GOLAZO AGAINST COSTA RICA 😱 pic.twitter.com/2Zmrm5ekQa — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 23, 2024

Φεντερίκο Ντιμάρκο (Ίντερ - Φροζινόνε)

Αλεχάντρο Γκαρνάτσο (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Έβερτον)

The last time @ManUtd took on Everton, Alejandro Garnacho produced something extra special 🤌



🎙️ @ESPNFutbolArg pic.twitter.com/wrrRwXCoKe — Premier League (@premierleague) March 9, 2024

Μοχάμεντ Κούντους (Γουέστ Χαμ - Φράιμπουργκ)

Ντένις Ομέντι (Κιτάρα - KCCA)

Πολ Ονουάτσου (Τράμπζονσπορ - Κόνιασπορ)

Τζέιντεν Φιλοτζίν (Χαλ - Ρόδεραμ)



