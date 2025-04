Το πρόβλημα με τους φορ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνεχίζεται και το έκανε πιο φανερό από ποτέ ο Χάρι Μαγκουάιρ, με τους αριθμούς που σημείωσε ως... έκτακτος στράικερ στο φινάλε του ματς με τη Νότιγχαμ.

Χωρίς επιστροφή προς τη χειρότερη σεζόν της ιστορίας της στην Premier League οδεύει πλέον η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία αδυνατεί να μετρήσει δύο σερί νίκες από την αρχή του πρωταθλήματος και μοιραία είναι καθηλωμένη στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας (13η).

Ο Ρούμπεν Αμορίμ καλείται να λύσει... έναν σωρό γρίφους ενόψει της νέας σεζόν που θα τον βρει να ηγείται των Κόκκινων Διαβόλων από την αρχή της προετοιμασίας κι ένα μείζον πρόβλημα έχει να κάνει με τη γραμμή κρούσης. Πρόβλημα που φανέρωσε... επιδεικτικά ο Χάρι Μαγκουάιρ στο περασμένο ματς με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Το περασμένο καλοκαίρι ο προκάτοχός του Πορτογάλου, Έρικ Τεν Χαγκ, στηρίξε τη θέση του φορ στον συμπατριώτη του, Γιόσουα Ζίρκζεε που αποκτήθηκε με μεταγραφή από την Μπολόνια και στον Ράσμους Χόιλουντ. Δύο στράικερ, όμως, οι οποίοι κάθε άλλο παρά «κουβάλησαν» την επίθεση της ομάδας, μετρώντας συνολικά 14 από τα 75 γκολ της Γιουνάιτεντ σε όλες τις διοργανώσεις (18%) και μόλις έξι στο πρωτάθλημα σε σύνολο 37 τερμάτων!

Αποκορύφωμα της δυστοκίας και της ελάχιστης απειλής που συνιστούν, το γεγονός πως ο Μαγκουάιρ τους... έσβησε αμφότερους κόντρα στη Φόρεστ παίζοντας ως στράικερ στο φινάλε της αναμέτρησης!

Harry Maguire accumulated more xG in Added Time against Nott’m Forest than Rasmus Hojlund has in his last 15 appearances.