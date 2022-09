Ο Χάμες Ροντρίγκες στο Μουντιάλ του 2014 έκανε τον κόσμο να τρίβει τα μάτια του. Ειδικά με το γκολ κόντρα στην Ουρουγουάη. Κι έπειτα τα δικά του μάτια γέμισαν δάκρυα, με τους Βραζιλιάνους να τον αποθεώνουν.

Ο Ολυμπιακός παίρνει και τον Χάμες Ροντρίγκες στη δεύτερη τεράστια μεταγραφική «βόμβα» για τη φετινή σεζόν μετά και την απόκτηση του Μαρσέλο που είχε αποχωρήσει από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Κολομβιανός είχε βρεθεί με τον Βραζιλιάνο στους «μερένγκες», ωστόσο, ο Χάμες θα έχει να θυμάται για πάντα το Μουντιάλ της Βραζιλίας και τα όσα έκανε στο χορτάρι και... τα αντίπαλα δίχτυα.

Ο κόσμος δεν θα ξεχάσει ποτέ εκείνο το μαγικό γυριστό σουτ με το αριστερό στο παιχνίδι των «16» απέναντι στην Ουρουγουάη, αφού ο νυν ποδοσφαιριστής των «ερυθρολεύκων» είχε κάνει εκατομμύρια κόσμο να σηκωθεί από την καρέκλα του για να θαυμάσει το ποίημα.

Παράλληλα, όταν είχε έρθει ο αποκλεισμός στα προημιτελικά από τους διοργανωτές Βραζιλιάνους, τα δάκρυα του Χάμες βρήκαν παρηγοριά στους Νταβίντ Λουίζ και Ντάνι Άλβες που τότε τον πήραν αγκαλιά και τον έδειχναν προς τον κόσμο για να εισπράξει εκείνος όλο το χειροκρότημα μετά τις εκπληκτικές εμφανίσεις στον θεσμό.

Six years ago today, James Rodriguez scored one of the all-time great World Cup goals!



