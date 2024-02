Ποδιά, κοφτή ντρίμπλα και ραμπόνα, όλα μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Ο Τζέιντεν Φίλοτζιν «ζωγράφισε» για τη Χαλ και κατάφερε να γίνει viral την ημέρα της επιστροφής του Champions League.

Τα... αστέρια του Champions League επέστρεψαν, η Ρεάλ «λύγισε» τη Λειψία και η Μάντσεστερ Σίτι πέρασε από την Κοπεγχάγη. Η ομορφότερη στιγμή της Τρίτης (13/02) ωστόσο, δεν ανήκει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση αλλά στην... ταπεινή Championship και τη χάρισαν τα θαυματουργά πόδια του Τζέιντεν Φίλοτζιν. Ο 22χρονος της Χαλ στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης απέναντι στη Ρόδεραμ «ζωγράφισε» και προσέφερε ένα απίθανο highlight.

Philogene for Hull may have just scored the best goal I’ve ever seen

pic.twitter.com/hvIPdAWJPG