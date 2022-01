Το κορυφαίο γκολ για το 2021 είναι και με τη βούλα των «Best» η απίστευτη ραμπόνα του Έρικ Λαμέλα στο λονδρέζικο ντέρμπι ανάμεσα σε Τότεναμ και Άρσεναλ.

Είναι ο άρχοντας της «ραμπόνα». Το προσπαθεί συχνά, το είχε κάνει πρώτη φορά με ένα γκολ-μαγεία απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης και το ξανάκανε το 2021, βάζοντας την ξεχωριστή σφραγίδα του στο ντέρμπι ανάμεσα σε Τότεναμ και Άρσεναλ. Ο Έρικ Λαμέλα κέρδισε το «βραβείο Πούσκας» για τη μυθική γκολάρα του με ραμπόνα κόντρα στους Κανονιέρηδες και αν και πλέον αγωνίζεται στη Σεβίλλη, διατήρησε τα σκήπτρα στις τάξεις των Σπερς, αφού το 2020 νικητής είχε αναδειχθεί ο Χέουνγκ-Μιν Σον με την απίθανη κούρσα των 60 μέτρων.

Ο Αργεντινός κέρδισε το βραβείο έναντι του Πάτρικ Σικ (για το πλασέ από τη σέντρα στο Euro 2020) και του Μεχντί Ταρέμι (για το ψαλιδάκι στο Πόρτο-Τσέλσι).

