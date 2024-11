Η Μάντσεστερ Σίτι κυκλοφόρησε νέο ντοκιμαντέρ για τις τέσσερις σερί Premier League, με την αθέατη πλευρά του Γκουαρδιόλα να κλέβει τις εντυπώσεις.

Η δική του ομάδα έγραψε ιστορία. Κανείς ποτέ στα χρονικά του αγγλικού πρωταθλήματος δεν είχε καταφέρει να σηκώσει την κούπα για τέσσερις σερί σεζόν. Μέχρι να εμφανιστεί αυτός... Το 2016 ο Πεπ Γκουαρδιόλα υπέγραψε στη Μάντσεστερ Σίτι και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Ο Καταλανός μετέτρεψε τον «θορυβώδη γείτονα» της Γιουνάιτεντ σε... δυνάστη της Premier League, με τους Citizens να τιτλοφορούν πλέον ως η πρώτη ομάδα με τέσσερα σερί πρωταθλήματα στην Premier League.

Ένα επίτευγμα μοναδικό, το οποίο ωστόσο προέκυψε με πολύ κόπο και ιδρώτα από τους πρωταγωνιστές. Στο νέο ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί για τη σύγχρονη δυναστεία της Μάντσεστερ Σίτι στην Αγγλία, μπορούμε να ρίξουμε κλεφτές ματιές πίσω από την αθέατη πλευρά του πρωταθλητισμού.

Τη συγκίνηση του Πεπ Γκουαρδιόλα στα αποδυτήρια, τα δάκρυα που άφησαν άπαντες άφωνους, αλλά και τα... γκάζια προς τους ποδοσφαιριστές του. «Για αυτό κανείς ποτέ δεν πήρε τέσσερις σερί Premier League. Γιατί είναι τόσο δύσκολο» λέει έξαλλος ο Γκουαρδιόλα προς τους παίκτες του σε ένα στιγμιότυπο. «Τώρα είναι η στιγμή να δείξετε τί αξίζετε, να δείξετε πόσο απίστευτη ομάδα είστε»!

Και είναι ασφαλές να ειπωθεί πως το pep talk (σ.σ εμψυχωτικός λόγος) απέδωσε στο τέλος της ημέρας, με τη Μάντσεστερ Σίτι να διατηρεί τα σκήπτρα της Premier League από το 2021 και με ένα Champions League ενδιάμεσα να προστίθεται στο παλμαρέ.

"You don't want to go home regretting that was not me!" 🗯️



Watch Together: 4-In-A-Row on CITY+ 🩵 pic.twitter.com/2VsAt5f5kR