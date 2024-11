Βαριά «καμπάνα» επέβαλε στον Ροντρίγκο Μπεντανκούρ η FA, καθώς ο Ουρουγουανός μέσος της Τότεναμ τιμωρήθηκε με αποκλεισμό επτά αγωνιστικών λόγω του ρατσιστικού «αστείου» που είχε κάνει το περασμένο καλοκαίρι για τον συμπαίκτη του, Σον.

«Καμπάνα» επτά αγωνιστικών επέβαλε στον Ροντρίγκο Μπεντανκούρ η FA. Το περασμένο καλοκαίρι, ο Ουρουγουανός μέσος της Τότεναμ έκανε ένα κακόγουστο... αστείο για τον συμπαίκτη του και αρχηγό της Τότεναμ, Χέουνγκ Μιν Σον.

Ο Μπεντανκούρ έδινε συνέντευξη σε έναν δημοσιογράφο ο οποίος τον ρώτησε: «Μπορείς να μου πάρεις τη φανέλα από τον Κορεάτη;». Ο Ουρουγουανός ρώτησε με τη σειρά του «Σόνι;» και ο δημοσιογράφος του απάντησε «Ή οποιουδήποτε άλλου πρωταθλητή».

Ο Μπεντανκούρ τότε απάντησε: «Ή οποιοσδήποτε ξάδερφος του Σόνι, όλοι μοιάζουν μεταξύ τους».

Όπως ανακοίνωσε η αγγλική ομοσπονδία, ο Μπεντανκούρ δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα επόμενα επτά παιχνίδια της Τότεναμ, ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο 100.000 λιρών. Ο Ουρουγουανός βέβαια θα έχει κανονικά δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά παιχνίδια της Τότεναμ στο Europa League.

An independent Regulatory Commission has imposed a seven-match suspension and £100,000 fine on Rodrigo Bentancur for a breach of FA Rule E3 in relation to a media interview.



