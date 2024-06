Ο αρχηγός της Τότεναμ και ο ίδιος ο σύλλογος τοποθετήθηκαν μετά το προσβλητικό σχόλιο του Ροντρίγκο Μπεντανκούρ που έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης ενόψει του Κόπα Αμέρικα.

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης ενόψει του Κόπα Αμέρικα, ο μέσος των Σπερς Ροντρίγκο Μπεντανκούρ προσπάθησε να... αστειευτεί (;) όταν δημοσιογράφος ζήτησε μια φανέλα από έναν συμπαίκτη του.

Συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος ρώτησε: «Μπορείς να μου πάρεις τη φανέλα από τον Κορεάτη;» με τον Ουρουγουανό διεθνή να ρωτά, «Σόνι;» και ο δημοσιογράφος είπε «Ή οποιουδήποτε άλλου πρωταθλητή».

Ο Μπεντανκούρ τότε απάντησε: «Ή οποιοσδήποτε ξάδερφος του Σόνι, όλοι μοιάζουν λίγο πολύ το ίδιο!».

Το σχόλιο προσέβαλε ολόκληρη την κορεατική κοινότητα, με τους ανθρώπους να το βλέπουν ως ρατσιστικό και η «Kick It Out», η οργάνωση που επιδιώκει να τερματίσει τον ρατσισμό και τις διακρίσεις στον αθλητισμό, δήλωσε την Τετάρτη (19/06): «Το Kick It Out έλαβε Σημαντικός αριθμός αναφορών σχετικά με τα σχόλια του Ροντρίγκο Μπεντανκούρ σχετικά με τον συμπαίκτη του στην Τότεναμ, Σον Χιουνγκ-μιν. Αυτές οι αναφορές έχουν ήδη σταλεί στον σύλλογο και τις αρμόδιες Αρχές. Αναγνωρίζουμε ότι ο Μπεντανκούρ έχει αναγνωρίσει την προσβολή που προκλήθηκε, ωστόσο υπογραμμίζει ένα ευρύτερο ζήτημα που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις κοινότητες της Ανατολικής Ασίας και τις ευρύτερες κοινότητες. Θα επιδιώξουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα την επόμενη σεζόν».

Ο Μπεντανκούρ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε ζητήσει συγγνώμη από τον αρχηγό των Spurs σε ένα story στο Instagram, λέγοντας: «Σόνι (sic) αδελφέ! Σου ζητώ συγγνώμη για αυτό που συνέβη, ήταν απλώς ένα πολύ κακό αστείο! Ξέρεις τι σε αγαπώ και θα ήθελα ποτέ να σε προσβάλω, ούτε σε πληγώσω ούτε σε οποιονδήποτε άλλον, αδερφέ!».

Ο Σον απάντησε με τη δική του δήλωση για το θέμα σε μια ανάρτηση στο Instagram Story την Πέμπτη (20/06), λέγοντας: «Έκανε ένα λάθος, το ξέρει αυτό και ζήτησε συγγνώμη. Ο Λόλο δεν θα ήθελε να πει ποτέ κάτι επίτηδες προσβλητικό. Είμαστε αδέρφια και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό, είμαστε ενωμένοι και θα είμαστε ξανά μαζί στην προετοιμασία για να παλέψουμε για την ομάδα μας ως ένα. Σόνι».

Οι Spurs εξέδωσαν επίσης μια δήλωση, λέγοντας: «Μετά από ένα σχόλιο του Ροντρίγκο Μπεντανκούρ σε ένα βίντεο συνέντευξης και την επακόλουθη δημόσια συγγνώμη του παίκτη, ο σύλλογος παρείχε βοήθεια για να διασφαλίσει ένα θετικό αποτέλεσμα στο θέμα. Αυτό θα περιλαμβάνει περαιτέρω εκπαίδευση για όλους τους παίκτες σύμφωνα με τους στόχους μας για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και την ένταξη. Υποστηρίζουμε πλήρως ότι ο αρχηγός μας Σόνι αισθάνεται ότι μπορεί να ξεπεράσει το περιστατικό και ότι η ομάδα μπορεί να επικεντρωθεί στη νέα σεζόν που ακολουθεί. Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για την ποικιλόμορφη, παγκόσμια βάση οπαδών μας και τις ομάδες παιχνιδιών μας. Οι διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής δεν έχουν θέση στο σύλλογό μας, στο παιχνίδι μας ή στην ευρύτερη κοινωνία».