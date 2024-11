«Σάρωσε» τα βραβεία του μήνα η Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς μετά τον Κρις Γουντ που αναδείχθηκε «Παίκτης του Μήνα», ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο πήρε το αντίστοιχο βραβείο προπονητή στην Premier League.

Ο Οκτώβρης αποδείχθηκε ένας μήνας «όνειρο» για τη Νότιγχαμ Φόρεστ που τελικά την έφερε το προηγούμενο σαββατοκύριακο στην τρίτη θέση της Premier League, στο -6 από την κορυφή.

Ο Κρις Γουντ, που συνέβαλε τα μέγιστα με τις εμφανίσεις και τα γκολ που πέτυχε, επιβραβεύτηκε με τον τίτλο του «Παίκτη του Μήνα» για πρώτη φορά στην καριέρα του!

Πέρα όμως από τον Νεοζηλανδό επιθετικό, ο Νούνο Εσπιρίτο Σάντο είδε με τη σειρά του να του απονέμεται το βραβείο του «Προπονητή του Μήνα», λόγω των θετικών αποτελεσμάτων της ομάδας του μέσα στον Οκτώβρη. Η Φόρεστ έδωσε τρία παιχνίδια παίρνοντας δύο νίκες και μία ισοπαλία. Στο «Στάμφορντ Μπριτζ» απέσπασε ισοπαλία από την Τσέλσι (1-1), επικράτησε της Κρίσταλ Πάλας στο «Σίτι Γκράουντ» (1-0), ενώ έκλεισε με «τρίποντο» στην έδρα της Λέστερ (1-3). Αποτελέσματα που ανέδειξαν τον Σάντο ως κορυφαίο προπονητή του περασμένου μήνα.

