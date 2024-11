Για πρώτη φορά στην Premier League το βραβείο του «Παίκτη του Μήνα» κατέληξε σε χέρια παίκτη της Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον Κρις Γουντ να το κατακτά επίσης για πρώτη φορά στην καριέρα του στα 33 του χρόνια.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι αναμφίβολα η ευχάριστη έκπληξη της φετινής Premier League, πατώντας γερά στην πρώτη τετράδα (3η), στο -6 από την κορυφή και με τη δεύτερη καλύτερη άμυνα της Λίγκας!

Για να σημειώσει, όμως, αυτή την εκπληκτική εκκίνηση πέραν της άμυνας χρειάστηκε και τα γκολ του «καυτού» Κρις Γουντ. Ο πολύπειρος Νεοζηλανδός στράικερ περνά... δεύτερη νιότη στην Premier League, βρίσκεται στη δεύτερη θέση των σκόρερ με 8 γκολ πίσω μόνο από τον Έρλινγκ Χάαλαντ και χάρη στις εμφανίσεις του το περασμένο διάστημα είναι για πρώτη φορά στην καριέρα του «Παίκτης του Μήνα»!

The first-ever @NFFC player to be named @EASPORTSFC Player of the Month ✨



Congratulations, Chris Wood!#PLAwards | @officialcwood pic.twitter.com/g3eVZtzvxl