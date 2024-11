Υψηλά ιστάμενο στέλεχος της Premier League ερευνάται από την FA για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος αθλητριών, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της «Athletic».

Η FA έχει ξεκινήσει έρευνα στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται κορυφαίο στέλεχος της Premier League, όπως αποκάλυψε η «Athletic». Το άτομο αυτό έχει και στο παρελθόν διερευνηθεί καθώς αντιμετώπιζε κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα, ωστόσο μένει ανώνυμο και προστατεύεται από τους νόμους περί απορρήτου του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι στιγμής αυτός δεν έχει κατηγορηθεί επίσημα, ενώ βάσει των όσων λέει το δημοσίευμα, έχει αρνηθεί ότι διέπραξε αντίστοιχες πράξεις.

Τουλάχιστον τρεις γυναίκες τον έχουν καταγγείλει στην αστυνομία, όμως σε δύο από αυτές τις υποθέσεις, η Εισαγγελία έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ώστε να διωχθεί. Ωστόσο, η FA έχει ξεκινήσει τη δική της έρευνα, για να αξιολογήσει το αν αυτό το άτομο αποτελεί κίνδυνο για παιδιά ή για άλλες γυναίκες που υπάρχουν στον περίγυρό του.

Μία από τις καταγγέλλουσες, μάλιστα, ανέφερε στην αστυνομία ότι υπέστη βιασμό στο σπίτι του όταν ήταν 15 ετών! Η αστυνομία δεν μπόρεσε να προχωρήσει την υπόθεση λόγω ενός νομικού περιορισμού, που απαιτούσε να γίνει προσφυγή μέσα σε ένα χρόνο αν η πράξη συνέβη μεταξύ 1956 και 2004, εφόσον η κοπέλα ήταν μεταξύ 13 και 15 ετών.

Η FA γνωρίζει ότι το άτομο συνεχίζει να εργάζεται στο ποδόσφαιρο και βρίσκεται συνεχώς κοντά σε γυναίκες και νεαρά κορίτσια. Παρά τη μη προσαγωγή του σε δίκη, η Ομοσπονδία της Αγγλίας έχει δεσμευτεί να τηρήσει όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ερευνώντας οποιονδήποτε μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τις αθλήτριες και τους αθλητές που συμμετέχουν στις λίγκες της.

