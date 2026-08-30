Πορτογαλία: Απίστευτο γκολ με ραμπόνα από το ύψος της περιοχής
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Ένα σπάνιας ομορφιάς γκολ του Κίκο χάρισε στη Μορεϊρένσε την εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Κάζα Πία.
Ένα γκολ από αυτά που σπάνια βλέπουμε σημειώθηκε στην Πορτογαλία, με τον Κίκο να χαρίζει την εκτός έδρας νίκη (1-0) στη Μορεϊρένσε απέναντι στην Κάζα Πία βάζοντας υποψηφιότητα για το τέρμα της χρονιάς! Στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Πορτογάλος είδε την μπάλα να του στρώνεται στο ύψος της περιοχής και δίχως να το σκεφτεί πολύ, έπιασε μία απίθανη ραμπόνα, που παίρνοντας τρομερά φάλτσα, εξελίχτηκε σε ένα ασύλληπτο γκολ...
Casa Pia 0-[1] Moreirense — Kiko 24' (rabona from outside of the box)
by u/Jamarcus316 in soccer
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