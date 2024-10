Κρούση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Ρούμπεν Αμορίμ αποκαλύπτουν στη Γερμανία, με τον Πορτογάλο τεχνικό ωστόσο να μην το... κουνάει από τη Σπόρτινγκ μέχρι το καλοκαίρι.

Η αναζήτηση προπονητή έχει ξεκινήσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την απομάκρυνση του Έρικ Τεν Χαγκ από τον πάγκο του συλλόγου και ήδη το πρώτο όνομα που συνδέθηκε με την επόμενη μέρα των Κόκκινων Διάβολων δεν άργησε να κάνει την εμφάνισή του.

Ο λόγος για τον προπονητή της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες του «Sky Sports Germany» δέχθηκε κρούση από την πλευρά των Άγγλων, καθώς οι τελευταίοι είχαν ήδη ξεκινήσει τις... προετοιμασίες για τη διάδοχη κατάσταση στην τεχνική ηγεσία.

Παρόλα αυτά η απάντηση του Πορτογάλου τεχνικού ήταν ίδια με εκείνη που έδωσε στη Λίβερπουλ το προηγούμενο καλοκαίρι... Όπως συμπληρώνεται στο δημοσίευμα, ο Αμορίμ ενημέρωσε τους ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ πως δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας μεσούσης της σεζόν διότι έχει μεγάλους στόχους με το σύλλογο μέχρι το καλοκαίρι.

Από τον Ιούνιο ωστόσο η κατάσταση μπορεί να αλλάξει με δεδομένο πως θα υπάρξει ρήτρα αποδέσμευσης στο συμβόλαιό του, σε περίπτωση που θελήσει να αποχωρήσει από την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας.

Θυμίζουμε παράλληλα πως ο Αμορίμ είχε συνδεθεί πρόσφατα και με τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι, η οποία τον έχει συμπεριλάβει στα υποψήφια ονόματα για τη τεχνική ηγεσία εφόσον ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποφασίσει να μην συνεχίσει.

Όλα για αυτά ένα από τα πιο υποσχόμενα ονόματα στον χώρο της προπονητικής, ο οποίος για το φετινό πρότζεκτ στη Σπόρτινγκ ήθελε διακαώς τον Φώτη Ιωαννίδη για την κορυφή της επίθεσης! Ακόμα και χωρίς τον επιθετικό του Παναθηναϊκού πάντως, έχει τη Σπόρτινγκ στην κορυφή της βαθμολογίας, έξι βαθμούς μπροστά από τη δεύτερη Πόρτο.

