Τα «βέλη» του προς τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ και την INEOS εξαπέλυσε ο Ερίκ Καντονά, με τον θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να τους κατηγορεί ότι καταστρέφουν τον σύλλογο.

Για ακόμη μία φορά ο Ερίκ Καντονά εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του προς την INEOS και τον ΣερΤζιμ Ράτκλιφ όσον αφορά την συνεισφορά τους στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τον Φεβρουάριο του 2024, ο Ράτκλιφ και όμιλός του αγόρασαν το 27,7% των μετοχών του συλλόγου, έχοντας παράλληλα τον έλεγχο στις ποδοσφαιρικές δραστηριότητες.

Από τότε μέχρι και σήμερα έχει προβεί στην απόλυση 450 ατόμων στο πλαίσιο περικοπής μισθών, ενώ τον περασμένο μήνα ανακοινώθηκε ότι οι τιμές των εισιτηρίων διαρκείας θα αυξηθούν προκαλώντας περαιτέρω οργή στον κόσμο της Γιουνάιτεντ.

Ο οποίος «βράζει» από την αγωνιστική εικόνα της ομάδας τα τελευταία χρόνια, αλλά ειδικά τη φετινή σεζόν που η Γιουνάιτεντ απέχει πολύ από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Στο πλευρό των διαμαρτυρόμενων οπαδοί βρίσκεται ο θρύλος των Κόκκινων Διαβόλων Ερίκ Καντονά, ο οποίος ξέσπασε κατά του Ράτκλιφ, αλλά και της πρόσφατης απόφασης του συλλόγου να εγκαταλείψει το «Ολντ Τράφορντ».

«Από τότε που ήρθε ο Ράτκλιφ, αυτή η ομάδα διευθυντών προσπαθεί να καταστρέψει τα πάντα και δεν σέβεται κανέναν! Αισθάνομαι θλίψη να βλέπω την Γιουνάιτεντ σε αυτή την κατάσταση. Υποστηρίζω την Γιουνάιτεντ, γιατί αγαπώ πραγματικά αυτή την ομάδα. Όμως έπρεπε τώρα ως οπαδός να επιλέξω έναν σύλλογο, δεν νομίζω ότι θα επέλεγα την Γιουνάιτεντ. Ο Ράτκλιφ δεν θέλει ούτε τον Σερ Άλεξ ως πρεσβευτή... Αυτοί θέλουν να αλλάξουμε και γήπεδο, το οποίο είναι εμβληματικό. Όταν η Άρσεναλ άφησε το ''Χάιμπουρι'' έχασε και την ψυχή της. Μπορείτε να φανταστείτε τη Λίβερπουλ σε άλλο γήπεδο από το ''Άνφιλντ''; Είναι αδύνατον. Δεν νομίζω ότι η Γιουνάιτεντ μπορεί να παίξει μακριά από το ''Ολντ Τράφορντ''», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Eric Cantona: Jim Ratcliffe is destroying Manchester United



Club legend said co-owner and board of directors ‘do not respect anybody’ and added that he would not choose to support United



