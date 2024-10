Παρελθόν αποτελεί από τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Έρικ Τεν Χαγκ όπως ανακοίνωσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Υπηρεσιακός ο Ρουντ φαν Νίστελροϊ στους «κόκκινους διαβόλους».

Η ήττα από τη Γουέστ Χαμ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όσον αφορά τον Έρικ Τεν Χαγκ. Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα και το «Athletic», η διοίκηση της Γιουνάιτεντ αποφάσισε να απομακρύνει τον Ολλανδό προπονητή από την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά τα συνεχόμενα τραγικά αποτελέσματα των «κόκκινων διαβόλων»!

Όπως υποστηρίζει ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν, οι διοικούντες τη Γιουνάιτεντ πήραν τη συγκεκριμένη απόφαση μετά τη νέα ήττα που υπέστη η ομάδα του Μάντσεστερ στο πρωτάθλημα όπου βρίσκεται στην 14η θέση της κατάταξης. Μάλιστα, οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ έχουν αποφασίσει να δώσουν τα ηνία, έστω και προσωρινά, στον Ρουντ φαν Νίστελροϊ ο οποίος είχε αναλάβει τον ρόλο του βοηθού του Τεν Χαγκ.

Μαζί με τον Ολλανδό «θρύλο» θα συνεχίσουν και οι υπόλοιποι συνεργάτες του Τεν Χαγκ, με τη διοίκηση της Γιουνάιτεντ να αναμένεται να ξεκινήσει το «σαφάρι» για τον διάδοχο του Ολλανδού τεχνικού ο οποίος κατέκτησε ένα FA Cup και ένα Carabao Cup.

