Αμορίμ για Ιωαννίδη: «Είναι αποτυχία ότι δεν τον αποκτήσαμε»!

Στη συνέντευξη Τύπου της Σπόρτινγκ Λισαβόνας για το ματς με την Αρούκα, ο Ρούμπεν Αμορίμ χαρακτήρισε ως αποτυχία της ομάδας του το ότι δεν κατάφερε να αποκτήσει τον Φώτη Ιωαννίδη.

Ο Φώτης Ιωαννίδης ήταν στο ραντάρ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας το φετινό καλοκαίρι, με τον Παναθηναϊκό ωστόσο να απορρίπτει όλες τις προτάσεις της πορτογαλικής ομάδας για να τον κάνει δικό της.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ, στην πρόσφατη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Σπόρτινγκ με την Αρούκα, έκανε λόγο για αποτυχία του συλλόγου σχετικά με την απόκτηση του Ιωαννίδη, αναδεικνύοντας έτσι πόσο πολύ τον ήθελε η ομάδα.

«Όλοι γνώριζαν ότι είχαμε ένα σχέδιο για έναν έτοιμο παίκτη που τελικά δεν πήραμε. Μιλήσατε ακόμη και για αποτυχία και είναι αλήθεια. Το ότι δεν πήραμε τον Ιωαννίδη είναι αποτυχία», είναι τα λόγια του Πορτογάλου τεχνικού, μεταξύ άλλων.

O plantel do Sporting, Gyokeres, o '"falhanço" Ioannidis e as saídas do Arouca: tudo o que disse Rúben Amorim https://t.co/Ng05ewm4mw