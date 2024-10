Το όνομα του Ρούμπεν Αμορίμ έχει μπει στη λίστα των ανθρώπων της Μάντσεστερ Σίτι ως αντικαταστάτης του Πεπ Γκουαρδιόλα, εάν ο Καταλανός τεχνικός αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν.

Το μέλλον του Πεπ Γκουαρδιόλα στην Μάντσεστερ Σίτι δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει και όλα μένουν «ανοιχτά», ενώ το συμβόλαιό του με τους Citizens λήγει το καλοκαίρι του 2025, με την ολοκλήρωση της τρέχουσας σεζόν.

Μόλις χθες, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Telegraph», ο Γκουαρδιόλα φαίνεται πως βλέπει με θετική ματιά την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών για έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Πάντως, ακόμη τίποτα δεν είναι οριστικό, ενώ μόλις μερικά 24ωρα πριν ο Γκουαρδιόλα φημολογούνταν ακόμη και για τον πάγκο της εθνικής Αγγλίας.

Παρ' όλα αυτά, η Σίτι πρέπει να κοιτάξει την επόμενη μέρα, σε περίπτωση που ο Καταλανός προπονητής αποχωρήσει το ερχόμενο καλοκαίρι. Όπως αναφέρει η «Guardian», οι Citizens «γλυκοκοιτάζουν» τον Ρούμπεν Αμορίμ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, του οποίου το συμβόλαιο με τους Δράκους λήγει τον Ιούνιο του 2026.

Manchester City are strongly considering Sporting CP’s Rúben Amorim as their next manager, if Pep Guardiola leaves at the end of the season. 🤔



[via @JacobSteinberg] pic.twitter.com/PSyLLQgrgr