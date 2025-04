Ο Αμορίμ αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής τον Ονάνα για το ματς με τη Νιούκαστλ, προκειμένου να τον ξεκουράσει ενώ διανύει την πιό δύσκολη περίοδο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το τελευταίο διάστημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τον Αντρέ Ονάνα, ο οποίος κλήθηκε να διαχειριστεί το ότι η σύζυγός του έπεσε θύμα κλοπής παράλληλα με τις κακές του εμφανίσεις για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας απογοήτευσε απέναντι στη Λυών, με αρκετούς σχολιαστές να τού δίνουν τον τίτλο του «χειρότερου τερματοφύλακα στην ιστορία της ομάδας».

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο Ρούμπεν Αμορίμ αποφάσισε να δώσει χρόνο στον 29χρονο γκολκίπερ ώστε να καθαρίσει το μυαλό του, επομένως δεν τον συμπεριέλαβε στην αποστολή του εν όψει της αναμέτρησης με τη Νιούκαστλ για 32η αγωνιστική της Premier League. Σύμφωνα με την Athletic, o Ονάνα πιθανότατα θα επιστρέψει στο δεύτερο παιχνίδι των Άγγλων με τη Λυών για το Europa League (17/4).

Μέχρι τότε, κάτω από τα δοκάρια της Γιουνάιτεντ θα βρίσκεται ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας, Αλτάι Μπαγιντίρ, που ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην Premier League.

Manchester United goalkeeper Andre Onana will not feature in today's Premier League match at Newcastle United.



Onana has played every minute of #MUFC's 69 Premier League matches since joining from Inter in the summer of 2023, but will be rested by head coach Ruben Amorim for the… pic.twitter.com/kXburl0q0b