Η Τσέλσι έβγαλε επετειακό σήμα για τα 120 χρόνια ιστορίας με την... μπηχτή: «Η αληθινή ομάδα του Λονδίνου»

Ένα επετειακό σήμα για τα 120 χρόνια από την ημέρα της ίδρυσης της θα παρουσιάσει η Τσέλσι, με τους «μπλε» μάλιστα να ρίχνουν τα... καρφιά τους προς τις υπόλοιπες ομάδες του Λονδίνου.

Τα 120 χρόνια ίδρυσης της θα γιορτάσει η Τσέλσι τον Μάρτιο του 2025. Οι «μπλε» θα συμπληρώσουν μέσα στο νέο έτος 120 χρόνια ιστορίας και ήδη σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα έχουν ετοιμάσει το επετειακό σήμα που θα παρουσιάσουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Το σήμα δεν αναμένεται πάντως να πάρει τη τωρινού, καθώς θα δημιουργηθούν ειδικά προϊόντα τα οποία θα έχουν το νέο επετειακό σήμερα των «μπλε». Μάλιστα η Τσέλσι αναμένεται να παρουσιάσει το νέο της σήμα με «καρφιά» προς τις υπόλοιπες ομάδες του Λονδίνου. Όπως αναφέρει η «Daily Mail», η φράση με την οποία θα παρουσιάσει το σήμα η Τσέλσι θα αναφέρει «Η αληθινή ομάδα του Λονδίνου», βάζοντας με αυτόν τον τρόπο... φωτιά στην αγγλική πρωτεύουσα.

Η Τσέλσι δεν χάνει ευκαιρία τα τελευταία χρόνια να τονίζει πως είναι η μοναδική ομάδα του Λονδίνου που έχει καταφέρει να κατακτήσει το Champions League και αυτό θέλει να αναδείξει για άλλη μια φορά, ακόμα και μέσω του νέου επετειακού σήματος που θα παρουσιάσει.

