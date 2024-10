Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Sun», ένας οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τοποθέτησε κοριό στα αποδυτήρια της ομάδας στο «Villa Park» περνώντας απαρατήρητος από την ασφάλεια της Άστον Βίλα, η οποία και άνοιξε έρευνα για την υπόθεση.

Όλα τα είχε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι φάρσες σε βάρος της τής έλειπαν. Εκτός από την απογοήτευση και την αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του Έρικ Τεν Χαγκ που έγιναν ακόμα πιο έντονες μετά το 0-0 στην έδρα της Άστον Βίλα, οι Κόκκινοι Διάβολοι έπεσαν θύμα... φαρσέρ, ο οποίος τοποθέτησε κοριό στα αποδυτήρια της ομάδας στο «Villa Park»!

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει σε αποκλειστικό της δημοσίευμα η «Sun» το οποίο κάνει τον γύρο του αγγλικού Τύπου. Συγκεκριμένα, ένας οπαδός φέρεται να κατέγραψε ηχητικό υλικό από τα αποδυτήρια της Γιουνάιτεντ έχοντας κρύψει μια κινητή συσκευή στα αποδυτήρια της ομάδας στο «Villa Park», την οποία και ενεργοποίησε εξ αποστάσεως από το τηλέφωνό του. Όλα αυτά χωρίς να γίνει αντιληπτός από τους ανθρώπους της ασφάλειας του γηπέδου, γεγονός που έχει θορυβήσει τη διοργανώτρια αρχή και που οδήγησε τη διοίκηση της Βίλα να ανοίξει έρευνα για το περιστατικό

Το ακουστικό ήταν αόρατο στα αποδυτήρια της Γιουνάιτεντ, με αποτέλεσμα το σταφ των Κόκκινων Διαβόλων να μην το εντοπίσει ούτε πριν ούτε μετά το τέλος του αγώνα.

Σύμφωνα με τη «Sun», ο εν λόγω φαρσέρ δεν είχε πρόθεση να βάλει σε μπελάδες την ομάδα του βγάζοντας το ηχητικό στη φόρα με όποια ευαίσθητη πληροφορία το συνόδευε, αλλά ήθελε απλά να ακούσει τι ειπώθηκε μέσα στους τέσσερις τοίχους στο πλαίσιο της αναμέτρησης.

