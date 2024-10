Φαβορί για να αντικαταστήσει τον Τσίκι Μπεγκιριστάιν στο ρόλο του αθλητικού διευθυντή της Μάντσεστερ Σίτι φαίνεται πως είναι ο πορτογάλος, Ούγκο Βιάνα.

Τέλος εποχής στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο αρχιτέκτονας πίσω από την ομάδα που έχει στήσει μια δυναστεία τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία, αποχωρεί στο τέλος της σεζόν. Ο λόγος για τον Τσίκι Μπεγκιριστάιν που θα αποχωριστεί τα καθήκοντα του αθλητικού διευθυντή το 2025, μια απόφαση βέβαια που έχει πάρει εδώ και πολύ καιρό.

Η Σίτι γνώριζε τις προθέσεις του κι έχει προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα, με πρώτο φαβορί για να αντικαταστήσει τον Ισπανό τον Ούγκο Βιάνα.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πορτογάλος έχει κεντρίσει την προσοχή των Citizens λόγω της εξαιρετικής του δουλειάς στη Σπόρτινγκ, έχοντας φέρει στη Λισαβόνα ονόματα όπως οι Γκιόκερες, Ντιομάντε και Χιούλμαντ.

Ο Πορτογάλος βρίσκεται στην κορυφή της λίστας του αγγλικού συλλόγου και μένει να φανεί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν οι δυο πλευρές.

