Ύστερα από δώδεκα χρόνια συνεισφοράς στον σύλλογο, ο αθλητικός διευθυντής της Μάντσεστερ Σίτι, Τσίκι Μπεγκιριστάιν, αναμένεται να αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της σεζόν.

Παρελθόν από την Μάντσεστερ Σίτι αναμένεται να αποτελέσει το ερχόμενο καλοκαίρι ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Τσίκι Μπεγκιριστάιν, ο οποίος βρίσκεται στους Citizens από το 2012.

Οι σχέσεις του με τον Πεπ Γκουαρδιόλα είναι ιδιαίτερα στενές και κρατούν από τον καιρό που συνυπήρξαν στην Μπαρτσελόνα. Ο Μπεγκιριστάιν έπαιξε καθοριστικό ρόλο τόσο στον ερχομό του Γκουαρδιόλα στη Σίτι όσο και στις μεταγραφές παικτών που συνέβαλαν στις συνεχείς επιτυχίες της ομάδας (ενδεικτικά: Έντερσον, Ντε Μπρόινε, Ρόδρι, Γουόκερ, Ντίας).

Μάλιστα, σύμφωνα με το «Athletic», η Σίτι που γνώριζε για την απόφασή του έχει βρει ήδη τον αντικαταστάτη για τη θέση που θα αφήσει κενή με το πέρας της φετινής σεζόν. Ο Μπεγκιριστάιν σχεδίαζε αρχικά να φύγει πριν από πέντε χρόνια, αλλά παράτεινε την παραμονή του, καθώς πίστευε πολύ στο πρότζεκτ της Σίτι και στη συνεργασία του με τον Γκουαρδιόλα.

