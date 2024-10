Ο Κόουλ Πάλμερ «άδειασε» τον Μοράτο στα τελευταία λεπτά του αγώνα με μια μυθική ντρίμπλα ωστόσο ο Σελς κατάφερε να τον σταματήσει και να μην επιτρέψει στον Άγγλο να πετύχει ένα από τα κορυφαία γκολ της σεζόν.

Η Τσέλσι προσπάθησε να κάνει την ανατροπή απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ ωστόσο τελικά δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη, μένοντας στο 1-1 στο «Στάμφορντ Μπριτζ» απέναντι στην ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Οι «μπλε» πίεσαν με μεγάλη ένταση στα τελευταία λεπτά του αγώνα, θέλοντας να εκμεταλλευτούν και το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχαν αποκτήσει από το 68ο λεπτό λόγω της αποβολής του Γουόρντ Πράους. Μάλιστα, έφτασαν μια ανάσα από το να καταφέρουν να βρουν το γκολ της νίκης με μια απίθανη έμπνευση του Κόουλ Πάλμερ.

Ο σταρ της Τσέλσι «άδειασε» τον Μοράτο με μια απίστευτη ντρίμπλα-επαφή στο 86ο λεπτό, ωστόσο είδε τον Σελς να του σταματάει το πλασέ και να μη του επιτρέπει να πετύχει ένα από τα κορυφαία γκολ της σεζόν.

