Ο Μικέλ Αρτέτα κλήθηκε να απαντήσει για τον ποιον θεωρεί τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών και ο Ισπανός ήταν ξεκάθαρος με την επιλογή του...

Η επιλογή του GOAT αποτελεί ένα από τα αιώνια ερωτήματα το οποίο δύσκολα θα συμφωνήσουν όλοι όσον προς την απάντηση του. Ο Μικέλ Αρτέτα ήταν ο τελευταίος που κλήθηκε να απαντήσει και να επιλέξει τον δικό του κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Παρά τη δυσκολία της ερώτησης, ο Αρτέτα δεν έδειξε να προβληματίζεται και ήταν ξεκάθαρος. Σύμφωνα με τον Ισπανό προπονητή της Άρσεναλ ο Λιονέλ Μέσι είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Ο Καταλανός τεχνικός της Άρσεναλ δεν δυσκολεύτηκε και απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη, τονίζοντας μάλιστα πως η διαφορά του Μέσι με τους υπόλοιπους είναι τεράστια.

«Ποιος είναι ο GOAT; Πάντα ήταν ο Μέσι, δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό. Τόσο για εμένα όσο και για τα τρία μου παιδιά ήταν πάντα ο Μέσι. Είμαστε τυχεροί που είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε για τόσα χρόνια τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Εάν συγκρίνω τι είδα από τον Μέσι όλα αυτά τα χρόνια και τι από τους υπόλοιπους, η διαφορά είναι πραγματικά πολύ μεγάλη», δήλωσε ο Μικέλ Αρτέτα όσον αφορά το ερώτημα του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Mikel Arteta: "Who is the GOAT? It has always been Messi, I can’t deny it. For me, and for my three kids, it’s exactly the same. We’ve been very lucky to have the opportunity, over many years, to witness the best player of all time.



