Επίσημη πρόταση 100 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά των μετοχών της Ναντ φέρεται να έχει καταθέσει ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ της Λίβερπουλ.

Έτοιμος να προχωρήσει σε μια προσωπική... βόμβα είναι ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ! Σύμφωνα με την «L' Equipe» ο Άγγλος δεξιός μπακ της Λίβερπουλ έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για την αγορά των μετοχών της γαλλικής Ναντ!

Σύμφωνα με το γαλλικό Μέσο, ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ και ο πατέρας του είχαν μια συνάντηση με τον ιδιοκτήτη της Ναντ την Πέμπτη, όπου του παρουσίασαν την πρόταση των 100 εκατομμυρίων για την αγορά του γαλλικού συλλόγου. Ο 26χρονος μπακ της Λίβερπουλ έχει πίσω από τις... πλάτες του έναν επενδυτικό όμιλο από το Λονδίνο που στηρίζει το εγχείρημα για την αγορά της ομάδας από την Ligue 1.

Μέχρι στιγμής πάντως ο ιδιοκτήτης της Ναντ δεν έχει πειστεί με το ύψος της πρότασης του Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Άγγλος μπακ κατέχει μετοχές και στην Alpine της Formula 1.

