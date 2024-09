Η... μισή - λόγω απουσιών - Άρσεναλ έκανε τη σύντομη διαδρομή μέχρι το Τότεναμ και χάρη στο γκολ του Γκάμπριελ έφυγε ως θριαμβεύτρια από το «σπίτι» της μεγάλης της αντιπάλου για τρίτη σερί φορά (1-0), «φωνάζοντας» πως το Βόρειο Λονδίνο είναι κόκκινο.

Από το μικρόφωνο του Louis Dunford, στις φωνές χιλιάδων φιλάθλων της Άρσεναλ που τραγουδούν περήφανα «North London forever, whatever the weather, these streets are our own» στο ομώνυμο τραγούδι του Άγγλου καλλιτέχνη, το δημοφιλέστερο πλέον οπαδικό άσμα των Gunners! Και οι «πιστοί» του Μικέλ Άρτετα στάθηκαν αρκετά τυχεροί για να δουν τους παίκτες τους να αποδεικνύουν στο γήπεδο πως «αυτοί οι δρόμοι τούς... ανήκουν», πως το Βόρειο Λονδίνο είναι κόκκινο!

Χάρη στο γκολ του Γκάμπριελ Μαγκαλιάες η Άρσεναλ - που δεν είχε τους Όντεγκααρντ, Ράις, Καλαφιόρι μεταξύ άλλων - δεν έθελξε αλλά έφυγε θριαμβευτικά από την έδρα της Τότεναμ, παίρνοντας τρίτο διαδοχικό «διπλό» στο «σπίτι» της μεγάλης της αντιπάλου (1-0) για πρώτη φορά μετά το 1988! Έτσι, χάρισε στον εαυτό της μια σπουδαία ψυχολογική ένεση και επέστρεψε στις νίκες για να πλησιάσει την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι στο -2. Δεύτερη διαδοχική ήττα για την ομάδα του Ποστέκογλου που παρέμεινε στη 13η θέση της Premier League με τέσσερις βαθμούς.

Ισορροπία σε εικόνα και ευκαιρίες

Με την ορμή του κόσμου τους οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ καλά στο παιχνίδι και πήραν τα ηνία του εξ αρχής. Μόλις στο 5' Σολάνκε και Σον συνεργάστηκαν εξαιρετικά στην αριστερή πτέρυγα, αλλά ο Ράγια είχε απάντηση στο τελείωμα του Κουλουσέφσκι από την καρδιά της περιοχής. Ο Ισπανός επέδειξε τα αντανακλαστικά του και δύο λεπτά μετά στην επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Σουηδού. Στο 15' ήταν σειρά του Σαλιμπά να σώσει τους Gunners, παρεμβαίνοντας καίρια λίγο πριν ο Σολάνκε εκτελέσει από την περιοχή μετά το λάθος του Γουάιτ.

Η ομάδα του Αρτέτα πάντως συνήλθε και ισορρόπησε στη συνέχεια ενώ έφτασε και η ίδια κοντά στο γκολ. Στο 18' ο Βικάριο είπε εντυπωσιακά «όχι» στην κεφαλιά του Χάβερτς από την ωραία ενέργεια και σέντρα του Μαρτινέλι και στην αμέσως επόμενη φάση μπλόκαρε το πλασέ του Βραζιλιάνου που βρήκε πολύ χώρο αλλά δεν εκτέλεσε από το καλύτερο δυνατό σημείο. Η Άρσεναλ δυσκόλεψε πολύ την Τότεναμ με τη στιβαρή ανασταλτική της λειτουργία και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ.

Ο Γκάμπριελ έκανε τη διαφορά από... αέρος

Το δεύτερο μέρος κινήθηκε στα - ρηχά - νερά του τελευταίου διαστήματος του πρώτου 45λεπτου και δεν προσέφερε ιδιαίτερο θέαμα, με αρκετή ένταση και δυνατές μονομαχίες. Η Άρσεναλ βέβαια δεν νοιάστηκε στιγμή για αυτό, παρά μόνο για τη σημαντικότατη νίκη κι έκανε τα πάντα για την πάρει.

Στην πρώτη της πραγματικά καλή στιγμή στην επανάληψη το πλασέ του Σάκα κόντραρε στα σώματα, όμως από το κόρνερ που προέκυψε ο Άγγλος εξτρέμ σέρβιρε εξαιρετικά και ο Γκάμπριελ πήδηξε πιο ψηλά από όλους για να καρφώσει την μπάλα στα δίχτυα με το κεφάλι και να κάνει τη διαφορά, αποδεικνύοντας ξανά πόσο φονική μπορεί να γίνει η ομάδα του Αρτέτα στις στημένες φάσεις.

Οι Gunners αμύνθηκαν εξαιρετικά στη συνέχεια και διαχειρίστηκαν άψογα το προβάδισμά τους, περιορίζοντας την Τότεναμ σε μακρινά σουτ και... υποψίες ευκαιριών για να κρατήσουν το αγαπημένο τους μηδέν και να πάρουν το πολύτιμο τρίποντο.

Τότεναμ: Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Φαν ντε Φεν, Ουντότζι, Μπεντανκούρ (68’ Σαρ), Μάντισον (80’ Βέρνερ), Κουλουσέφσκι, Σολάνκε, Σον, Τζόνσον (68’ Οντομπέρ)

Άρσεναλ: Ράγια, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Τίμπερ, Πάρτεϊ, Ζορζίνιο, Τροσάρ (80’ Στέρλινγκ), Μαρτινέλι (80’ Ζεσούς), Σάκα (86’ Νουανέρι), Χάβερτς