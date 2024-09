Νέα ατυχία για τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο τραυματισμός του Μπραΐμ Ντίαθ στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ θα τον κρατήσει εκτός δράσης για 3 μήνες.

Το πρόβλημα τραυματισμού που αποκόμισε ο Μπραΐμ Ντίαθ στην χθεσινή αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ (14/09), αποδείχθηκε τελικά πιο σοβαρός.

Ο 25χρονος Μαροκινός αναμένεται να απουσιάσει για περίπου τρεις μήνες, μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων, στις οποίες υποβλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (15/09). Ο Ντίαθ πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου στο 25ο λεπτό αντιμετωπίζοντας μυϊκό πρόβλημα, στην εκτός έδρας νίκη της Ρεάλ με 2-0.

Ο Ντίαθ ήρθε να προστεθεί στη λίστα των ήδη τραυματιών για τον Κάρλο Αντελότι, μαζί με τους Καμαβινγκά, Θεμπάγιος και Αλάμπα.

