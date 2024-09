Σύμφωνα με τη «Fotomac» η Φενέρμπαχτσε προσπαθεί να φτάσει σε συμφωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον δανεισμό του Άντονι.

Η Γαλατάσαραϊ πυροδότησε τη «βόμβα» με την απόκτηση του Βίκτορ Οσιμέν και η Φενέρμπαχτσε προσπαθεί να κάνει μια εξίσου δυνατή μεταγραφική κίνηση. Σύμφωνα με τη «Fotomac» η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο προσπαθεί να φέρει στην Κωνσταντινούπολη τον Άντονι!

Όπως αναφέρουν στην Τουρκία η Φενέρ βρίσκεται σε συζητήσεις με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ με τη μορφή δανεισμού. Μάλιστα το κλαμπ της Πόλης θέλει να τελειώσει μέχρι το βράδυ της Πέμπτης (4/9) τη μεταγραφή, ώστε να προλάβει να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα για το Europa League.

🚨 Fenerbahçe are trying to finalise a deal to sign Antony on loan by tonight. 👀



(Source: @fotomac) pic.twitter.com/N53w3aD7IE