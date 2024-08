Ο Εστεβάο Γουίλιαν έκανε ματς καριέρας με τη φανέλα της Παλμέιρας, μετρώντας δύο γκολ και δύο ασίστ απέναντι στην Κουιαμπά, στέλνοντας μήνυμα και προς τους ανθρώπους της Τσέλσι ενόψει της μετακόμισης του στο Λονδίνου.

Ονειρικοί είναι οι τελευταίοι μήνες για τον Εστεβάο Γούλιαν. Ο 17χρονος έχει καταφέρει να γίνει βασικός και αναντικατάστατος με τη φανέλα της Παλμέιρας, ενώ στα μέσα του Ιουνίου η Τσέλσι ανακοίνωσε την απόκτηση του για το επόμενο καλοκαίρι, έναντι σχεδόν 60 εκατομμυρίων ευρώ (μαζί με τα μπόνους)! Ο Εστεβάο ή αλλιώς «Μεσίνιο», δείχνει παιχνίδι με παιχνίδι γιατί οι «μπλε» αποφάσισαν να φτάσουν σε αυτά τα ακραία νούμερα για χάρη ενός 17χρονου παιδιού.

Στο τελευταίο παιχνίδι με τη φανέλα της Παλμέιρας ο Εστεβάο κατάφερε να κάνει την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του. Απέναντι στην Κουιαμπά ο «Μεσίνιο» κατάφερε να σημειώσει δύο γκολ και να μετρήσει δύο ακόμα ασίστ. Μια εμφάνιση βγαλμένη από τα καλύτερα του όνειρα που συνοδεύτηκε και από ένα ρεκόρ, τοποθετώντας το όνομα του δίπλα σε εκείνο του Νεϊμάρ με τον οποίο συγκρίνουν συνεχώς οι Βραζιλιάνοι.

Yesterday: called up to the Seleção Today: 2 goals and 2 assists Estevão 🥶 pic.twitter.com/HqoeIEhCXd

Ο Εστεβάο έγινε μόλις ο πρώτος παίκτης έπειτα από 15 χρόνια που πριν συμπληρώσει τα 18 του χρόνια έχει καταφέρει να συνεισφέρει σε 13 γκολ+ασίστ στην πρώτη κατηγορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου. Τελευταίος που το έκανε ήταν ο Νεϊμάρ το 2009.

Estêvão Willian becomes the first player to have at least 13 G/A in a single Brasileirão campaign before turning 18 years old since… NEYMAR in 2009.



📊 - @DataFutebol pic.twitter.com/rVeJqtW9z2