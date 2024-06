Η Τσέλσι ανακοίνωσε την απόκτηση του ταλαντούχου 17χρονου εξτρέμ, Εστεβάο Γουίλιαν, από την Παλμέιρας με 34 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 17χρονος εξτρέμ «αποζημίωσε» κάπως έτσι τις εξαιρετικές του εμφανίσεις με τη βραζιλιάνικη ομάδα, τόσο στο πρωτάθλημα Βραζιλίας όσο και στο Copa Libertadores, καταγράφοντας συνολικά 27 συμμετοχές φέτος, σκόραρε οκτώ γκολ, ενώ μοίρασε και έξι ασίστ. Ο Μεσίνιο, όπως τον αποκαλούν στην πατρίδα του αποτελεί, προϊόν των ακαδημιών της Παλμέιρας με τον τεχνικό της ομάδας, Αμπέλ Φερέιρα, να τον εμπιστεύεται από νωρίς δίνοντάς του αρκετές ευκαιρίες με την πρώτη ομάδα.

