Λίγα λεπτά πριν την αναμέτρηση της Τσέλσι με τη Μάντσεστερ Σίτι ο Ραχίμ Στέρλινγκ προκάλεσε χαμό μέσω αναρτήσης του και ο Μαρέσκα του... έλυσε δημοσίως την απορία του!

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ εξέδωσε ανακοίνωση μέσω εκπροσώπων του μετά την ενημέρωση ότι μένει εκτός αποστολής για το ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι, εκφράζοντας έτσι την απορία του σχετικά με την απόφαση του Μαρέσκα.

Ο Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των Μπλε, επέλεξε να δώσει απάντηση στον Στέρλινγκ στις κάμερες πριν από τη σέντρα στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

«Ο Ραχίμ έχει αναπτύξει εξαιρετική σχέση με τον προπονητή, είναι αφοσιωμένος και οι προσδοκίες μας ήταν τέτοιες που τον τοποθετούσαν στην αποστολή για το πρώτο παιχνίδι. Ως προς το περιβάλλον του Ραχίμ, είμαστε πάντοτε ανοιχτοί σε διάλογο και γι’ αυτό δηλώνουμε πρόθυμοι να ακούσουμε την Τσέλσι για αυτή την εξέλιξη. Είναι θέμα τακτικής. Εμείς οι προπονητές πληρωνόμαστε για να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις» ανέφερε μεταξύ άλλων ο τεχνικός των Λονδρέζων.

