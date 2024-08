Όρκους πίστης στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδωσε ο Μπρούνο Φερνέντες, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027.

Ήταν... γνωστό κι έγινε πράξη. Τις τελευταίες μέρες στην Αγγλία είχαν αποκαλύψει την πρόθεση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ανανεώσει τους δεσμούς της με τον Μπρούνο Φερνάντες και οι επίσημες ανακοινώσεις δεν άργησαν να καταφτάσουν.

Σε σχετική ενημέρωση οι Κόκκινοι Διάβολοι ανακοίνωσαν πως ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027, ενώ στη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται και οψιόν επέκτασης για ακόμα ένα έτος.

«Όλοι γνωρίζουν το πάθος που έχω για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Καταλαβαίνω την ευθύνη και τη σημασία του να φοράς αυτή τη φανέλα, αλλά και τα επίπεδα αφοσίωσης και επιθυμίας που απαιτούνται για να εκπροσωπείς έναν τέτοιο σύλλογο» δήλωσε από την πλευρά του ο Μπρούνο Φερνάντες.

Κάπως έτσι οι Κόκκινοι Διάβολοι επισφράγισαν το μέλλον του Πορτογάλου αστέρα, ο οποίος από τον Ιανουάριο του 2020 έχει δημιουργήσει τις περισσότερες ευκαιρίες από οποιονδήποτε άλλον παίκτη στην Premier League.

Σε 233 εμφανίσεις με την κόκκινη φανέλα ο Πορτογάλος έχει σημειώσει 66 γκολ, ενώ την περσινή περίοδο κατέγραψε 15 γκολ και 13 ασίστ σε 48 συμμετοχές.

United and @B_Fernandes8: the perfect match ❤️



Our captain stays until at least 2027! ✍️#MUFC